Expositie: Miles Aldridge – 'ART HISTORY'

Naast de (after) series zijn tijdens de expositie ook unieke Polaroids en een aantal nieuwe en nog nooit eerder getoonde werken te zien, waarbij Aldridge teruggrijpt op de klassieke oudheid en de iconische stijl van Renaissance schilders als Botticelli en Lucas Cranach.



Hoewel gestart in de modefotografie, is het werk van Miles Aldridge niet meer weg te denken uit de kunstwereld. Zijn foto's zijn tentoongesteld in musea wereldwijd en opgenomen in de collecties van onder meer het Victoria and Albert Museum in Londen, National Portrait Gallery in Londen en The International Center of Photography in New York.