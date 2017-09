Expositie: Mixing / Memory and Desire

Picture 'Freefall' (2017) Tom Callemin

De 7 fotografen

Op de expositie is onder meer werk te zien van fotograaf Tom Callemin die als student tijdens BredaPhoto 2014 zijn mysterieuze reeks Hinterland liet zien. Sindsdien nam zijn carrière een vlucht met tentoonstellingen in binnen-en buitenland.Zijn foto 'Freefall' verbeeldt als geen ander het momentum van deze expositie en is daarom gekozen als kernbeeld voor deze tentoonstelling. Max Pinckers won op zijn beurt diverse internationale fotoprijzen en exposeert inmiddels wereldwijd. Sanne De Wilde haalde met haar serie over 'het eiland van de kleurenblinden' de internationale media. Frederik Buyckx werd dit jaar tijdens Sony World Photography Awards uitgeroepen tot fotograaf van het jaar en wint in de categorie landschappen met zijn serie Whiteout.Ook Lisa Spilliaert Peter Dekens en Philip Schuette tonen werk dat zij sinds hun debuut op BredaPhoto maakten.