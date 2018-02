Feestelijke opening tentoonstelling Canon Zilveren Camera

©zilveren camera/David van Dam

Wasteland

Met deze fotoserie over afval won Kadir van Lohuizen de tweede prijs in de categorie Documentair Internationaal - serie.De wereld produceert volgens de Wereldbank ten minste 3,5 miljoen ton afval per dag: tien keer zo veel als een eeuw geleden. Uit vuilnisbelten komt methaan vrij, een broeikasgas. Vuilnis verbanden is ook schadelijk, zoveel voor het milieu als voor de gezondheid.Kadir is naar verschillende grote steden gereisd om te kijken hoe de afvalverwerking daar in zijn werk gaat.Foto 1 en 2 zijn in Lagos (Nigeria) gemaakt. Een man draagt een grote hoeveelheid plastic flessen die hij heeft verzameld op de vuilnisbelt van Olusosun in Lagos om ze te laten recyclen. Deze vuilnisbelt ontvangt 3 tot 5000 ton afval per dag en is ongeveer 45 hectare groot.Zo'n 5000 zogenaamde 'scavengers' werken hier, en wonen er vaak ook. Zij verzamelen alles wat herbruikbaar is. De vuilnisbelt is vol en de stad wil deze sluiten.Foto 3 is in Amsterdam gemaakt. Afval wordt opgehaald op de Zeedijk in het centrum van Amsterdam.Foto 4 is in New York. Afval in Manhattan dat opgehaald moet worden. New York is de stad die het meeste afval ter wereld produceert: 33 miljoen ton per jaar. Foto 5 is in Săo Paulo (Brazilië). Transbordo Ponte Pequena is een afvalverwerkingsbedrijf dat 5000 ton afval per dag verwerkt.Foto 6 is in Jakarta (Indonesië). Een kleinere vuilnisbelt in Oost-Jakarta. Veel bouwafval wordt hier gedumpt.