Feestelijke opening van de Spotlight tentoonstelling

Contentconsumptie

In Spotlight borrelen gegarandeerd fragmenten uit ons collectief beeldgeheugen op. Het toont de rijke geschiedenis, de veranderingen en ook de hoopvolle toekomst.Ook al zitten we niet meer massaal voor de buis, niet eerder werd onze maatschappij zo beheerst door media die overal voor iedereen, op allerlei kanalen en via internet soms zelfs real-time beschikbaar zijn.De foto van YouTuber Dylan Haegens in de galerij van coryfeeŽn markeert deze ontwikkeling van de contentconsumptie.