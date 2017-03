Foto-expositie voor en door de Instagram community

Na het succes van de eerste editie opent de Instagallery op 16 maart opnieuw haar deuren voor de tweede editie! Deze foto-expositie voor en door de Instagram community biedt Instagrammers en reclamefotografie een podium.





Podium voor creativiteit

The beauty of advertising

Instagram heeft miljoenen Nederlandse gebruikers; helaas zijn hun foto's voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar. Het medium stroomt over van creatieve fotografie; soms in samenwerking met een merk en soms uit eigen enthousiasme over producten, plekken of diensten.Deze creativiteit biedt de Instagallery een podium. De tweede editie van de Instagallery staat daarom in teken van The Beauty of Advertising.