Fotofestival aan de Maas ook voor amateurs

Er zijn verschillende auteurs die lijstjes hebben opgesteld over typen series (rapportage, documentaire, uitdrukken van een emotie, associatief, typologie, sequenties, etc.) Voor het inzenden voor het Fotofestival aan de Maas maakt het niet uit met welk soort series je bezig bent. Het mag allemaal!



Hetzelfde geldt voor de presentatievorm; die is wat ons betreft vrij. Verras ons met voorstellen voor interessante multimediale toepassingen of presentatie vormen! Onthoud wel dat het uiteindelijk om fotografisch beeld gaat. Het is niet de bedoeling dat de presentatievorm het beeld domineert.



Wil je er bij zijn, zend dan je mooiste series via de website naar het Festival en misschien hang jij over een paar maanden in het Nederlands Fotomuseum!





Zeggingskracht

Tegelijkertijd wordt op het naburige Deliplein een festivalterrein ingericht met tal van kleinere exposities die zijn ondergebracht in opslagcontainers. De containers zijn beschikbaar gesteld aan diverse instanties en verenigingen die zich met amateurfotografie bezighouden.De deelnemende organisaties kregen de opdracht om hier het meest bijzondere werk te tonen dat zij in hun gelederen kunnen vinden. De vorm is vrij, dat wil zeggen dat het uitgangspunt weliswaar fotografie moet zijn, maar de bewerking van het beeld, gebruikte media en de presentatievorm vrij zijn zolang de aandacht maar naar het beeld gaat.Waar het om gaat is de zeggingskracht van het eindresultaat: Doet het kijker even stil staan? Stemt het werk tot nadenken? Inspireert het tot het verkennen van de creatieve grenzen?