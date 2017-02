Fotograaf Ed van der Elsken in het Stedelijk

Kunstenaar en vriend Karel Appel aan het werk en op film vastgelegd

Straatfotograaf

Ed van der Elsken, de eerste vlogger

Ed van der Elsken was een unieke figuur. Als straatfotograaf ging hij in steden als Parijs, Amsterdam, Hong Kong en Tokio op zoek naar zelfbewuste mensen, naar mooie meisjes en tegendraadse jeugd.Van der Elskens foto's en films zijn sterk van vorm, onmiskenbaar geworteld in hun tijd, maar tegelijkertijd tijdloos. Ed van der Elsken wist de 'Zeitgeist' te documenteren en te be´nvloeden. In zijn werk ontwikkelde hij een directe, onconventionele en persoonlijke stijl.Ed aanwezigheid is altijd zichtbaar in zijn werk, contact was voor hem essentieel om een beeld te kunnen maken. Ook zette hij vaak een situatie in scŔne als speelse dynamische artdirector.Van der Elsken is een onderschatte pionier in Nederland. Zijn films werden destijds veel minder gewaardeerd dan zijn foto's. Ze waren niet keurig genoeg, men was het niet gewend.Ed Van der Elsken werkte en leefde instinctief, vertrouwde op zijn intu´tie en had het vermogen om dicht bij mensen te komen. Dat was meer een persoonlijke eigenschap dan een technische vaardigheid.Hij legde oogcontact en wist mensen te hypnotiseren, om hun ziel bloot te leggen. Maar hoe hij zijn eigen leven filmde, dat werd in die tijd narcistisch gevonden. Hij kon zich er ook niet goed tegen verdedigen.Hij was als Karel Appel, die zei ''. Zijn werk wijst inderdaad vooruit naar dat van vloggers, maar hun werk mist de ziel van het werk van Ed Van der Elsken.