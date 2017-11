Fotograaf matcht bezoekers met kunstwerken

Voor een aantal mensen is een museum enorm saai en doet zo'n museumbezoekje denken aan verplichte schooltripjes van vroeger. Voor Stefan Draschan ligt dat anders. Hij kan zich hier uren en uren vermaken.



Die uren doodt hij echter niet met het bekijken van kunstwerken. Hier maakt hij zijn éigen kunstwerken.





Exacte match

Matching Artworks

Spion, geen stalker

Hij wacht op het exacte moment waarbij bezoekers zich als het ware mengen met de schilderijen of beelden waarnaar zij staan te kijken. Het moment dat het schilderij de perfecte achtergrond vormt, is het moment dat hij wil vastleggen.Stefan maakte als straatfotograaf al foto's van koppels die dezelfde kleding dragen, en van geparkeerde auto's die qua kleur of vormgeving een opvallende match vertonen met het gebouw erachter.Die toevallige overeenkomsten trof hij ook aan in musea, die hij als fervent kunstliefhebber graag bezocht.In de zomer van 2014 zag hij een opvallende gelijkenis tussen de torso van een mannelijke museumbezoeker en een Griekse vaas, en tussen een vrouw met een zwart-witte hoed en een schilderij van Vermeer in dezelfde kleurstelling. Toen wist hij dat hij hier iets mee moest doen.Sindsdien maakte hij meer den vijfhonderd foto's voor de serie People Matching Artworks . Hij maakt zijn foto's voornamelijk in musea in Parijs, Wenen en Berlijn.Dit doet denken aan de museumbezoekers die hun dubbelganger vonden in een bepaald schilderij. Hoewel daar ook foto's tussen zaten van mensen die speciaal naar het museum waren getogen om hun foto met het gelijkende portret te maken, zijn de foto's van Stefan puur toeval.Geduld is het hoofdingrediënt waarmee Stefan te werk gaat.Ondanks dat hij benadrukt dat de foto's niet zijn geënsceneerd laat hij toch niets aan het toeval over. Zo heeft hij de kunstwerken van de musea waar hij rondloopt goed in zijn hoofd, en zoekt hij onder de bezoekers naar een kandidaat die daar bij kan passen.Dat kan iemands postuur zijn, kapsel of kledingmotief. Hij volgt de bewuste persoon tot hij/zij voor het kunstwerk staat en maakt dan razendsnel foto's. Stiekem, als een spion, niet als een stalker.Het achterhoofd van een vrouw met blauw geverfd haar lijkt als een kwal op te gaan in een zeegezicht van de Franse schilder Henri-Edmond Cross.