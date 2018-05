Jazz by Ed van der Elsken

'Jazz at the philharmonic' concert, Dizzy Gillespie, Amsterdam (24 mei 1958) – Nederlands Fotomuseum / © Ed van der Elsken

Lastig licht

Uit collectie Nederlands Fotomuseum

De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door Nationale-Nederlanden, corporate partner collectie van het Nederlands Fotomuseum.Ed van der Elsken (1925-1990) was geen echte jazzfotograaf, maar wel een echte jazzfan. Via mensen als Jan Vrijman, Simon Vinkenoog en Remco Campert maakte hij kennis met de muziek van Chet Baker. Zijn optreden op 17 september 1955 was het eerste jazzconcert dat Van der Elsken fotografeerde.Al snel werden Van der Elskens 'jazz-foto's' in Het Parool gepubliceerd. Na Chet Baker volgden alle grote namen van de jazz: van Duke Ellington tot Thelonious Monk, van Stan Getz tot John Coltrane.Het licht in het Concertgebouw maakte het fotograferen lastig. Maar Ed van der Elsken had met bestaand licht leren werken toen hij voor zijn serie Een Liefdesgeschiedenis in Saint-Germain-des-Pres aan de slag was in Parijs.Het beetje licht dat er op het negatief stond, haalde hij er in de donkere kamer wel uit. Vrijwel al zijn jazz-foto's hebben mede daarom iets ruws en lichtzinnigs.In 1959 verscheen het boek Jazz van Ed van der Elsken. Hiermee schaart hij zich onder het selecte gezelschap van grote jazzfotografen als William Claxton en Francis Wolff, doordat hij er zo goed in geslaagd is jazz als een springlevende performance kunst neer te zetten.Alle foto's uit deze tentoonstelling komen uit de collectie van het Nederlands Fotomuseum , waar het complete archief van Ed van der Elsken wordt beheerd. De tentoonstelling is samengesteld door het museum en mede mogelijk gemaakt door Nationale-Nederlanden.In de zomer van 2016 was er ook een samenwerking tussen het Nederlands Fotomuseum en Nationale-Nederlanden voor het restauratieproject van meer dan 40.000 dia's van Ed van der Elsken. NN Group (NN) , waartoe Nationale-Nederlanden behoort, is sinds 2018 titelsponsor van NN North Sea Jazz.