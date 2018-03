'Kabul Portraits' van Martin Roemers

Kabul Portraits. Foto: Martin Roemers

Gevolgen van oorlogen en conflicten

Martin Roemers (1962) groeide op in Assen en studeerde aan de AKI Academie voor Beeldende Kunst in Enschede. Hij heeft een omvangrijk internationaal oeuvre op zijn naam staan en exposeert wereldwijd.Hij heeft acht fotoboeken gemaakt waaronder Kabul. Nederlandse troepen in Afghanistan. Zijn werk is onder meer opgenomen in collecties van het Rijksmuseum in Amsterdam, Huis Marseille – Museum voor Fotografie in Amsterdam, het Deutsches Historisches Museum in Berlijn en het Museum for Fine Arts in Houston, Texas.The New York Times, The Wall Street Journal, The New Yorker, National Geographic Magazine en vele andere bladen schreven over zijn werk. Roemers wordt vertegenwoordigd door galeries in Amsterdam, Dubai, Parijs en New York.De tentoonstelling 'Kabul Portraits' zal 25 maart tot en met 17 juni te zien zijn in het Drents Museum