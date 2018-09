Marie Cécile Thijs: Tussen Hemel en Aarde

Haar foto's kenmerken zich door tegenstellingen. Ze zijn zowel verstild als krachtig en dynamisch, paradoxaal en tegelijkertijd vanzelfsprekend, absurdistisch in alle ernst.



Voor de fotograaf bestaat tijd niet. In een daverende en serene stilte komt alles tot leven. Objecten krijgen persoonlijkheid. Portretten worden stillevens en stillevens worden portretten.



Als in een parallelle wereld gaan ze hun eigen leven leiden en krijgen een nieuwe betekenis. We kijken ernaar, maar zien een andere werkelijkheid. Is er meer tussen hemel en aarde?