Martin Schoeller's 'Big Heads' in Nederlands Fotomuseum

Onthulling Nederlandse Big Heads

Biografie

Met de tentoonstelling Martin Schoeller | Big Heads haalt het Nederlands Fotomuseum het werk van Martin Schoeller voor het eerst naar Nederland.Speciaal voor deze tentoonstelling heeft Schoeller een wereldster van Nederlandse komaf geportretteerd. Tijdens de opening op 18 mei worden deze nieuwe 'Big Head' in het bijzijn van de fotograaf onthuld.Martin Schoeller (1968, Műnchen) startte zijn fotografiecarrière in Berlijn en verhuisde in 1993 naar New York om daar voor een aantal jaar aan de slag te gaan als assistent van portretfotografe Annie Leibovitz In deze periode ontwikkelde hij zijn 'big head' portrettechniek. Over de afgelopen 20 jaar heeft hij fotografeerd in opdracht van The New Yorker en is zijn werk gepubliceerd in onder meer Rolling Stone, Vanity Fair, Esquire, Vogue en Harper's Bazaar.Zijn werk wordt gekocht door de meest prominente verzamelaars van fotografie- en moderne kunst. Martin Schoeller exposeert internationaal, heeft verscheidene lijvige fotoboeken gepubliceerd en diverse prijzen en onderscheidingen in ontvangst mogen nemen.