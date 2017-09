Museum Jan Cunen in Oss exposeert met 'Powervrouwen'

Foto: Erwin Olaf, Titel: Her Royal Highness Princess Máxima of the Netherlands

Naakte emotie – Fotograaf Micky Hoogendijk

Iconisch – Sculpturen van Margot Homan

De pil van Oss!

Haar werk is meer dan alleen fotografie. De gelaagdheid in Micky Hoogendijks magische foto's geeft diepgang: "Ik voer zowel mezelf, als mijn onderwerpen mee op een provocerende reis, met fundamentele vragen over het leven en ons bestaan tot gevolg", zo zegt de vanuit Los Angeles werkzame Hoogendijk.Na een carrière als model en actrice vond zij in de fotografie haar bestemming. In haar vrouwbeeld geeft ze ook zichzelf bloot; haar persoonlijke kracht en kwetsbaarheid komen er in samen.De van origine Osse beeldhouwster en internationaal bekende Margot Homan brengt met de expositie 'Iconisch' bronzen en marmeren vrouwengestalten naar Museum Jan Cunen.Haar beelden ogen klassiek en verleidden de beroemde kunsthistoricus Sir Ernst Gombrich ooit tot de uitspraak:. Homan weet de vrouw op iconische wijze neer te zetten: universeel en geïdealiseerd, waardoor er een bovenmenselijke sfeer rond haar beelden hangt.De presentatie over de pil vertelt over de betekenis van de anticonceptiepil voor de vrouw.Wat voor velen onbekend is, is dat deze in 1962 in Oss werd geïntroduceerd door Organon, het huidige MSD. De pil is van enorme invloed geweest op het onafhankelijkheidsstreven, het zelfbewustzijn en de ontwikkeling van de vrouw.Museum Jan Cunen combineert objecten uit het archief van MSD met verhalen uit Oss.