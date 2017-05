Nikon bekroont de beste persfotografen in België

Foto's: Sanne de Wilde. Broer en zus met albinisme

Overige prijzen

Tiende editie in België

Sanne De Wilde (Antwerpen, 1987) studeerde Fotografie aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent. Ze woont in Amsterdam en werkt voor de Volkskrant.De Jury was onder de indruk van haar zeer respectvolle en intieme reportage over een broer en zus met albinisme. “Sanne heeft de gave om te integreren en te ontroeren. Je voelt in haar reeks de zorg en liefde die ze heeft voor haar onderwerp,” aldus jurylid Leen van Baelen (chef foto De Morgen en Het Laatste Nieuws).Daarbovenop zijn er per categorie prijzen toegekend aan Peter Malaise (Sport), Dieter Telemans (News) en Joris Hermans (Story). Károly Effenberger viel met zijn foto eveneens in de categorie Portrait in de prijzen.De ' Nikon Press Photo Awards ' hebben als doel de mooiste of meest originele persfoto's, van in België of het Groothertogdom Luxemburg verblijvende persfotografen, in de kijker te zetten. De 'Nikon Press Photo Awards' zijn de enige officiële prijzen voor persfotografie in België.De prijs werd in het leven geroepen in 1977 en was tot eind jaren '90 de 'Leo Tindemansprijs'. Na een onderbreking van enkele jaren wordt de traditie verdergezet onder de naam 'Nikon Press Photo Awards' en is de award nu toe aan een jubileumeditie. Dit jaar werden er in totaal 623 foto's ingezonden.De professionele jury, bestaande uit: Leen Van Baelen (chef foto De Morgen en Het Laatste Nieuws), Jean-Marc Bodson (fotocriticus bij La Libre), Jan Desloover (chef foto De Standaard), Stéphanie Bliard (Fotomuseum Charleroi), Rein Deslé (FOMU – Fotomuseum Antwerpen), Wim Robberechts (Robberechts TV) en Hans Swaelens (Nikon BeLux), selecteerde de winnaars die in de eregalerij van de 'NPPA's' zullen verschijnen.De winnende foto's zijn nog tot 21 juni 2017 te bewonderen in het FOMU - Fotomuseum Antwerpen