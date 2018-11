Norman Parkinson op PAN Amsterdam

First Nude in Colour, Vogue 1951. Foto: Norman Parkinson. Courtesy: Eduard Planting Gallery

De portret- en modefotograaf heeft talrijke supermodellen, kunstenaars, schrijvers, musici, acteurs en Britse royals voor zijn camera gehad.In 1981 werd hij namens Koningin Elizabeth benoemd tot 'Commander of the British Empire' en ook geëerd met een grote overzichtstentoonstelling in de National Portrait Gallery in Londen.