Opening expositie Micky Hoogendijk bij Oogenlust

Het diner, verzorgd door De Treeswijkhoeve (twee Michelin sterren), en de presentatie van Micky was in de exporuimte. Deze ruimte was omgetoverd tot Het paradijs, wat knap gelukt was en in lijn met het verhaal achter de werken.



Ik was erg onder de indruk van de prachtige aankleding en de sfeer die hier is neergezet. De werken van Micky en de muziek, de bloemen, het licht en het diner versterkten elkaar. Alle zintuigen werden op een prettige manier geprikkeld.





Through the eyes of others: The Nudes

Micky gaf een speech aan de aanwezigen over haar werk en hoe zij hiertoe gekomen was.De speech had een mooie opbouw, waarbij Micky uiteindelijk op filmische wijze, ondersteund door muziek, licht en diverse projecties in de ruimte haar nieuwe werken op een indrukwekkende manier presenteerde.