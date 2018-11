Panoramische multimediashow in Museon

Nepal - de machtige Ama Dablam 6.812 meter

Ook deel 11 is weer een wervelende breedbeeldshow en een vervolg op de shows die de auteurs in voorgaande jaren verzorgden. Shows bestaande uit digitale series voorzien van muziek en/of tekst en geprojecteerd met een hoge kwaliteit beamer op een scherm van maar liefst 9 meter breed.Deze middag kun je genieten van de ruige en ongerepte natuur in Chili en het noorden van Canada waar je de kleurrijke herfst kunt meemaken. In de Camargue in Frankrijk bezoek je de grappige flamingo's.