Reflex Gallery exposeert met Chinese kunstenaar Chen Nong

Terwijl Xi Jinping vooral uit is op uitbreiding en versterking van de politieke en economische macht van het Rijk van het Midden, stelt de kunstenaar vanuit zijn historisch perspectief de verbeelding centraal.



De vroegere zijdehandel werd uitgevoerd door grote karavanen van handelaren en dieren, die door de meest onherbergzame gebieden ter wereld trokken. De Zijderoute voerde vanuit China via India en PerziŽ verder naar Bagdad, Damascus en het toenmalige Constantinopel aan de Bosporus.



In de tweede eeuw voor de christelijke jaartelling werd de Zijderoute voor het eerst bereisd door de Chinese gezant Zhang Qian, die door keizer Wudi (141 - 87 v. Chr.) van de Han dynastie op deze missie werd uitgestuurd.



De Zijderoute werd in de loop der tijd de belangrijkste handelsverbinding en tevens instrument voor interculturele uitwisseling tussen het Verre Oosten en het Westen.



Chen Nong (50) woont en werkt in Beijing. Als kunstenaar maakt hij in zijn beginperiode sculpturen. Sinds 1996 is Chen Nong fotograaf en exposeert wereldwijd. In 2012 had hij zijn eerste solo-expositie in Europa met 'Climbing to the Moon' bij Reflex Gallery in Amsterdam.