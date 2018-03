Rineke Dijkstra in De Pont in Tilburg

Rineke Dijkstra: Kolobrzeg, Polen 1992 en Jalta, Ukraine 1993.



Courtesy the Artist and Marian Goodman Gallery, New York, Paris and London; Galerie Max Hetzler, Berlin and Paris and Jan Mot, Bruxelles

Met deze ontroerende reeks foto's vestigde zij haar reputatie als maker van portretten die de identiteit, kwetsbaarheid en waardigheid van de geportretteerden op onnavolgbare wijze in beeld brengen. Vorig jaar werd zij onderscheiden met de prestigieuze Hasselblad Award.Rineke werkt het liefst in series waardoor verschillen en overeenkomsten tussen de geportretteerden en hun culturele achtergrond subtiel aan het licht treden. Zij maakt haar portretten met een technische camera op statief, een tijdrovend proces dat haar werkwijze bepaalt.Zij schept de voorwaarden en speelt met het licht dat natuurlijk lijkt maar toch net anders is. Ook de keuze van de figuren gebeurt zorgvuldig, maar tegelijk is er ruimte voor een zekere terloopsheid.De haarscherp gedetailleerde foto's geven de toeschouwer bijna het idee oog in oog te staan met de geportretteerden. Tegelijk verliezen ze door het seriële karakter ook iets van hun individualiteit.De serie Jalta, Ukraine is te zien op de overzichtstentoonstelling in museum De Pont in Tilburg van 10 maart tot 22 juli 2018.