Ruim 35 fotoexposities tijdens 033 Fotostad

Ochtend polder Arkemheen - Saskia Boelsums

In samenwerking met het Nederlands Fotomuseum Rotterdam en Archief Eemland wordt in de Sint Joriskerk een grote overzichtsexpositie 'Terugkijken op de vooruitgang' georganiseerd, met het Amersfoortse werk van Cas Oorthuys uit de jaren vijftig van de vorige eeuw;



Landschapsfotografe Saskia Boelsums legde in opdracht van 033Fotostad het bijzondere en gevarieerde landschap van de 033-regio vast. In de tuin van de Mariënhof is haar werk te bezichtigen;



Fotograaf Mattijn Franssen, die in 2016 een bijzondere bijdrage heeft geleverd, heeft speciaal voor dit festival nieuw werk gemaakt dat in de Onze Lieve Vrouwetoren en bij Buuf in de Serre te bezichtigen is. Spraakmakend!



Het cultureel café Sluitertijd reist langs de regio-locaties en organiseert in een aantal weekenden ontmoetingen tussen fotografen, beeldend kunstenaars, musici, schrijvers, mode-ontwerpers, en anderen;



Er is een samenwerking met de media-opleidingen van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU). Zij zorgen voor een opvallende inbreng zorgdragen in 'het Atelier';



Mediapartner AD/Amersfoortse Courant zal ruime redactionele aandacht aan het festival besteden, maar organiseert ook een arrangement naar Spakenburg: varen en genieten, waarbij de fotografie, natuurlijk, centraal staat;



Een noviteit: op de weg van station naar binnenstad wordt 'de Nachtwacht' georganiseerd; een portretexpositie die iedere dag bij het invallen van de duisternis opent, en de hele nacht bekeken kan worden;



Fotokring Eemland organiseert niet alleen een expositie landschapsfotografie op de zolder van de Mariënhof, maar brengt ook een fotoboek uit dat tijdens het festival te koop is;



Fotoschool Keistad neemt voluit deel. Aanstormend fotografentalent manifesteert zich met het project '24 uur Armen de Poth' in de tuin van het Hofje;



Fotocollectief IDEA, een initiatief van Cornelia Nauta, brengt de transitie die zich op de Isselt voltrekt in beeld. Een expositie op meerdere locaties en een digitale tentoonstelling in samenwerking met het Archief Eemland;



Een groep fotografen onder leiding van Peter Putters gaat (wederom) workshops verzorgen voor basisscholen. Eind oktober wordt in het Eemhuis een expositie van de resultaten gepresenteerd.

Het DNA van 033 wordt namelijk niet alleen gevormd door het bijeenkomen van drie verschillende landschappen (we zijn Nederland in het klein) maar ook door de architectuur, infrastructuur en natuurlijk de mensen en hun onderlinge omgang.Landschappelijk vormt deze regio een uniek gebied. Hier ontmoeten drie extremen van het Nederlandse landschap elkaar: de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en de Eempolder. Het unieke van deze regio, het eigene van de drie landschappen, van de flora en fauna vormt de basis van het DNA van 033 tijdens 033Fotostad 2018 Er zijn curatoren van buiten aangetrokken om -onder leiding van de nieuwe hoofdcurator Feiko Koster- het ingezonden werk voor een aantal grote exposities te selecteren.Er is een uitgebreid activiteitenprogramma rondom de exposities georganiseerd. Bezoekers worden dit jaar verrast met fotovaarten, workshops, Instawalks, culturele café's, georganiseerde busreizen en fietstochten en aanschuifdiners.