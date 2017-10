Ruud van Empel's wonderlijke werelden

Ruud van Empel (Breda 1958) behoort tot de meest bijzondere kunstenaars van dit moment. Hij maakt opzienbarende digitale fotocollages middels een zelf ontwikkelde techniek. We zien mensen - vaak kinderen - en landschappen in een sfeer van onschuld en kwetsbaarheid.



Ook schoonheid en identiteit zijn belangrijke thema's in zijn werk.





Gemonteerde portretten

Zijn foto's zijn door hemzelf geconstrueerde wonderlijke werelden. Eerst maakt hij potloodschetsen van de scène die hij voor ogen heeft, daarna fotografeert hij modellen in zijn atelier.Achter de computer ontwerpt hij vervolgens - van honderden losse details en met de grootste zorgvuldigheid - een geheel nieuwe voorstelling. Details van de oorspronkelijke modellen zie je alleen versnipperd terug.De ogen, neus, mond en zelfs de wenkbrauwen worden afzonderlijk in een gezicht geplakt. En bij sommige collages gaat hij zover dat zelfs de pupillen of de lichtval in de pupillen los zijn gemonteerd. Je kan het in Photoshop heel perfect afwerken, dus je ziet het niet.