'Through the Eyes of Others' van Micky Hoogendijk

Micky Hoogendijk (1970) woont en werkt momenteel in Los Angeles. In 2017 is haar autonome portretfotografie gebundeld in het boek 'Through the Eyes of Others' met tentoonstellingen in Museum Jan van der Togt in Amstelveen, Museum Jan Cunen in Oss en Museum CEART in Tijuana, Mexico.



Eduard Planting Gallery in Amsterdam presenteert haar werk ook op kunstbeurzen als de KunstRAI en PAN Amsterdam.