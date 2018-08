UNIVERSE van Jos Jansen tijdens BredaPhoto

In zijn project UNIVERSE verricht hij visueel onderzoek naar fascinerende en baanbrekende research-onderwerpen in het 'bta-domein', zoals zwaartekrachtgolven, nieuwe sterrenstelsels, zachte robotica en de nieuwste DNA-technologie.



In deze bijna onbegrijpelijke wereld construeert Jos Jansen een parallel, artistiek universum met behulp van eigen beeld, gevonden beeld en datavisualisaties.



Zijn werk overbrugt de kloof tussen werkelijkheid en fictie, documentaire en beeldende kunst. Zijn project UNIVERSE verschijnt dit jaar in boekvorm met een essay van professor Robbert Dijkgraaf.





BredaPhoto festival 2018

De buitenexposities van BredaPhoto zijn gratis te bezoeken. Voor de binnenlocaties en het verdiepingsprogramma kun je een passe-partout kopen: voor een dag, een weekend of voor de hele festivalperiode.Het volledige programma van BredaPhoto evenals een lijst van de deelnemende fotografen vind je op de site van BredaPhoto festival 2018 zelf.