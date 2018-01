Unwired - Jacqueline Hassink

Schoenen uit, telefoon inleveren

'White spots'

Bij het bezoeken van de tentoonstelling 'Unwired' van fotograaf Jacqueline Hassink word je verzocht om je schoenen uit te trekken en je telefoon in te leveren om zo voor even weer te ervaren hoe het is om te leven zonder digitale connecties.Jacqueline Hassink reisde voor Unwired de wereld over naar zogenaamde 'white spots', plekken waar geen bereik is. Ze fotografeerde onder andere in de afgelegen oerbossen op het Japanse eiland Yakushima, op de eilandengroep Svalbard in de Noordelijke IJszee en op de hooglanden van IJsland.Ook bezocht zij een 'digital detox' spa in Duitsland waar je kunstmatig van de digitale wereld bent afgeschermd. In contrast met deze verstilde plekken heeft Hassink portretten gemaakt van mensen in de metro die gekluisterd zijn aan hun telefoon.De landschapsfoto's in de 'white spots' zijn gemaakt met een analoge camera (waarschijnlijk een Hasselblad), de foto's in metro's in wereldsteden zijn gemaakt met een iPhone.De tentoonstelling en publicatie zijn vormgegeven door Irma Boon . De expositie is te zien van 20 januari tot 6 mei 2018.