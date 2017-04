World Press Photo 2017 Expositie bezocht

Een deel van de World Press foto's van de afgelopen 60 jaar

Winnaars in verschillende categorieën

Brent Stirton (Zuid-Afrika)

De World Press Photo van het voorbije jaar van de Turkse fotograaf Burhan Ozbilici en die van de andere winnaars in verschillende categorieën waren te zien op hangende panelen in de gotische ruimte van De Nieuwe Kerk.In dit artikel een aantal foto's met beschrijvingen die mijn speciale aandacht trokken.Hieronder een foto in de categorie Natuur en is getiteld: "Rhino Wars". Hij is van de Zuidafrikaanse fotograaf Brent Stirton die veel aan natuurbehoud en wereldverbetering probeert te doen via zijn vaak gruwelijke foto's.Hier zie je een voor zijn hoorn afgeslacht neushoorn-mannetje in het Hluhluwe Umfolozi Game Reserve Kwazulu National park in Zuid-Afrika.