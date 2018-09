World Press Photo 2018 tentoonstelling

De zes genomineerden van de World Press Photo of the Year 2018

Bezoek gratis de tentoonstelling die je confronteert, laat nadenken over je eigen leven en over verhalen die je nog niet kende en je uitdaagt te blijven kijken.Kom kijken naar de winnaars van 's werelds grootste internationale persfotografie-wedstrijd. Dit jaar dienden 4548 fotografen it 125 landen in totaal 73.044 foto's in. Een totaal van 42 fotografen uit 22 landen viel in de prijzen in de acht categorieŽn.In de tentoonstelling zijn de ruim 160 winnende beelden te zien. De meeste foto's hebben geen uitleg nodig, ze zijn al een verhaal op zich. De beelden zijn zo vol zeggingskracht dat het niet mogelijk is om je aan de gebeurtenissen uit het wereldnieuws van afgelopen jaar te onttrekken.De expositie is in Eindhoven te zien van 12 september tot en met donderdag 4 oktober 2018. Kijk op de World Press Photo site om te kijken of ze naar een stad bij jou in de buurt komen.