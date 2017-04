Magic Lantern: 4K video op de 5D mark III

Op 1 april maakt de coders van Magic Lantern bekend dat je met hun firmware nu ook 4K video kunt opnemen op de Canon 5D mark III. Een dag later bleek eigenlijk pas dat het geen 1 april grap was.





Magic Lantern is gratis software voor je Canon camera die extra mogelijkheden toevoegt aan je camera, voornamelijk op video gebied.Op de 5D mark III kun je nu met deze resoluties filmen:- 1920960 @ 50p (both 1:1 crop and full-frame 33 pixel binning)- 1920800 @ 60p (same as above)- 19201080 @ 45p and 48p (33 binning)- 19201920 @ 24p (1:1 square crop)- 30721920 @ 24p (1:1 crop)- 38401600 @ 24p (1:1 crop)- 40962560 @ 12.5p (1:1 crop)- 40961440 @ 25p (1:1 crop)- Full-resolution LiveView: 57963870 at 7.4 fps (128ms rolling shutter).Je kunt de software hier gratis downloaden . Gebruik is op eigen risico, maar op zich zal er niet heel snel wat mis gaan. Het is wel handig als je in elk geval snapt wat je doet.