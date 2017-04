10 bekende acteurs als fotograaf

A photo posted by Jeff Bridges (@thejeffbridges) on Dec 24, 2015 at 2:19pm PST

Geboren in Los Angeles en bekend van The Big Lebowski waar hij bekend staat als ''The Dude''. Jeff Bridges is van alle markten thuis. Bridges maakt gebruik van een Widelux F8 camera en is trotse schrijver van het boek Pictures by Jeff Bridges

Samen met zijn collega Ian Ruhter reisde zijdwars door de Verenigde Staten en stuitten ze op de bewoners van Slab City. Oldman legde alles vast en dit resulteerde zelfs in een korte film The Carnival of Dreams.

De Britse acteur Gary Oldman heeft al ruim 89 films achter zijn naam staan waaronder The Dark Knight Rises, Harry Potter en The Book of Eli en is dit jaar te zien in de film The Hitman's Bodyguard. Naast zijn liefde voor acteren is fotografie ook inmiddels bekend terrein.

Amerika had Marilyn Monroe, ItaliŽ had Gina Lollobridiga. Lollobrigida is bekend van de film Beat The Devil uit 1953. Enkele jaren later zette ze haar acteerwerkzaamheden op een laag pitje en begon ze zich te concentreren op fotografie.In 1973 publiceerde zij een fotocollectie Italia Mia die je op haar website kunt bekijken. In die tijd heeft ze gevestigde namen voor haar lens gehad zoals Salvador Dali, Adurey Hepburn en Ella Fitzgerald.

Nimoy kennen we natuurlijk van Star Strek waar hij het personage Spock speelt. Echter, Nimoy was (helaas vorig jaar overleden) naast half mens, half Vulcan ook fotograaf. Al op een jonge leeftijd wekte fotografie zijn interesse. Dit leidde tot het maken van zijn eigen camera op een leeftijd van dertien jaar.Zijn werk kun je vinden in verschillende musea en fotografieboeken zoals Shekina The Full Body Project en Secret Selves

Met de Oscars in het vooruitzicht is het afwachten welk acteertalent naar huis gaat met een gouden beeldje. Acteurs zijn dol op de camera en sommige doen het ook goed als fotograaf.

