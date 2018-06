Fotograaf op Sicilië: Luca Migliore

Fotosessie in tonnare in Portopalo

Luca zou het probleem op verschillende manieren kunnen oplossen (wat hij echter niet doet..). De eenvoudigste is. Door een beetje licht toe te voegen, vul je de schaduwen in, zodat ze minder diep zijn.Helemaal laten verdwijnen hoeft niet, verminderen is voldoende. Laat de schaduwen echter niet helemaal verdwijnen door heel hard in te flitsen. Dit geeft een enigszins platgeslagen effect.Je kunt het flitslicht beter verminderen via de flitsbelichtingscompensatie op de camera of de externe flitser. Je herkent dit aan een knop of menu-instelling met als pictogram een bliksemschicht met een plus-minteken ernaast. Stel een negatieve waarde in van bijvoorbeeld -1 of -2.Schaduwen verzachten zonder flitser kan ook. Bijvoorbeeld met behulp van eendat zonlicht terugkaatst naar het beschaduwde gezicht. Je houdt dat doek natuurlijk buiten beeld. Je kunt het door iemand laten vasthouden. In plaats van een wit doek kun je ook een plaatgebruiken of een echteuit de fotozaak.Gebruik in de volle zon liefst een witte reflector. Wij gebruikten er een met een. Dit gaf wel wat hard licht terug, dus we moesten wachten met fotograferen totdat de zon wat lager stond.