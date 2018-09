Fotoserie 'Firenze' van Augusto De Luca

Een beginnende moedermens heeft altijd zijn diepere zelf bewoond; creativiteit is altijd zijn metgezel geweest. Hij heeft geprobeerd zichzelf uit te drukken in een zeer bepaalde stijl, maar door middel van allerlei soorten materialen en formaten. Zijn wens is te ontdekken hoe zijn eigen creativiteit zich ontvouwt onder verschillende omstandigheden ...



Hij voelt zich een zeeman, of beter, als een ontdekkingsreiziger van het immense universum van de kunst. De kunstenaar is een ontdekker op zoek naar de sleutels die de deur openen naar emoties en gevoelens. Kunst is de plaats waar rationaliteit, fantasie, waarheid en fictie zich vermengen in een ontploffende mix.



Geweldige fotografie komt op het juiste moment tot stand, maar het heeft ook de juiste snit nodig om dat precieze moment te verbeteren. Fotografie moet zich voeden met zowel de inhoud als de vorm, als het de ene opgeeft voor de ander, dan blijft het niet lang meegaan.



Hij heeft meerdere zielen, die maand na maand uitkomen, jaar in jaar uit. Hij is zowel fotograaf, als performer, advocaat, een verzamelaar, een muzikant. Hij is dat alles, hij gooit niets weg. Hij staat gewoon toe dat zijn diverse zielen om de beurt naar boven komen.