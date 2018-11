Interview met fotograaf Bob van Zalm

Foto Bouchier

De eerste vestiging van Foto Bouchier (anno 1916) bevond zich op de zolderetage van het pand aan het gedempte Zuiderdiep in Groningen. Het was een daglichtstudio met ruim invallend daglicht wat in die tijd nodig was om goed te kunnen fotograferen. Elektronische flitsers of grote studiolampen waren toen nog niet in gebruik.In 1963 werd verhuisd naar de Oude Ebbingestraat. Hier was geen daglicht aanwezig, er werd langs één hele wand van deze studio een smalle kast gebouwd met matglas, waarachter zich houders bevonden met magnesiumpoeder (flitspoeder). De houders waren met elkaar verbonden.Wanneer dan de opname werd gemaakt ging de sluiter open en werd de flitsmuur ontstoken en FLASH… een prachtig mooi zacht zijlicht was het gevolg. Het voordeel was dat je niet meer afhankelijk was van het daglicht en dit op deze manier uitstekend kon worden vervangen.In 1959 nam de zoon van Petrus, Piet Bouchier, de zaak van zijn vader over. Zijn vader Petrus woonde boven de studio en bleef betrokken bij de zaak. Toen Bob in circa 1963 hier ging werken was de vader van Piet Bouchier nog steeds actief. Hij maakte nog steeds zijn studio-opnamen met de flitskast, wat in die tijd haast nergens meer werd gebruikt.Dit nog zeer ouderwetse gebruik stemde de zoon niet vrolijk. Hij gebruikte als het even kon de nieuw aangeschafte studiolampen. Toen zijn oude heer overleed was het eerste wat hij deed de flitskast afbreken. Maar het prachtige mooie zijlicht kreeg hij maar moeilijk terug.