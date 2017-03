Interview met fotograaf Steve McCurry in Kasteel Helmond

Dankzij de terugtrekking van de Taliban in 2001, werd het voor westerse media weer mogelijk om het gebied te bezoeken en kon hij na zijn mislukte eerste poging zijn zoektocht vervolgen met een team van National Geographic. Ze keerden terug naar het vluchtelingenkamp waar hij de foto destijds had genomen.



Meerde vrouwen claimde het meisje op de foto te zijn. En van de inwoners kende echter de broer van het meisje en wist de huidige woonplaats te achterhalen. Uiteindelijk vonden ze haar terug in een afgelaten gebied in Afghanistan.



Haar naam was Sharbat Gula en inmiddels was ze getrouwd en had ze drie dochters gekregen. Met behulp van een irisscan konden ze identiteit van het meisje op de foto bevestigen.





Steve McCurry's cameratelefoon advies:

Na zeventien jaar vond hij haar dus terug. 'Steve McCurry geeft meteen even een paar tips weg voor would-be fotografen. Hij adviseert om het potentieel van mobiele telefoons met camera vooral niet over het hoofd te zien.', aldus Steve. 'Hij heeft zelf een smartphone met twee lenzen: een breedhoek en een normale lens en hij fotografeert er veel mee. Voordeel is dat ze klein zijn en je ze altijd bij je hebt.