10 fototips voor 'klein Parijs' Lille

Is Lille niet die grauwe industriestad waar je meestal aan voorbijraast als je naar het zuiden rijdt? Geheel ten onrechte, want als je de snelweg verlaat zul je zien dat de grootste stad van Noord-Frankrijk zich in 2004 met recht Culturele Hoofdstad van Europa mag noemen.



Lille voelt als een klein Parijs. Alles is op loopafstand en dat maakt het zo perfect voor een weekend of zelfs een dagtrip.



De naam Lille komt van l'ile, het eiland. De stad ontstond op een eilandje in de rivier de Deûle. Lille ligt in het kleine stukje Frans Vlaanderen en staat in België op de borden met haar Vlaamse naam: Rijsel (van 'Ter IJsel', op het eiland). In 2004 was Lille samen met Genua Culturele Hoofdstad van Europa. De stad werd opgeleukt met 'Metamorfose' als thema.