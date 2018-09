7 beste fotospots voor kasteel Neuschwanstein

Neuschwanstein vanuit de Pöllatschlucht

Wie Allgäu zegt, zegt Koningsschösser. Een serie kastelen met dromerige namenals Neuschwanstein en Hohenschwangau. En wie koningskastelen zegt, zegt Ludwig II: de Märchenkoning (sprookjeskoning) van Beieren.Hoewel Schloss Neuschwanstein destijds enkel en alleen voor koning Ludwig II werd gebouwd komen er tegenwoordig mensen van over de hele wereld naar dit kasteel (de ironie).Het beroemdste kasteel op aarde ligt in Hohenschwangau en het is te zien op miljoenen kalenders, legpuzzels, ansichtkaarten, koffiemokken en koekblikken.Parkeren kun je in het dorpje Hohenschwangau. Let op: je moet in dit dorpje parkeren (en cash betalen!), en vervolgens zelf de berg op. Dichterbij parkeren kan niet. Het is ook mogelijk om je in een propvolle bus te persen die je naar uitzichtpunt Marienbrücke brengt.Als je je auto geparkeerd hebt op de parkeerplaats vraag je je waarschijnlijk bezorgd af wat je moet doen op deze op de door toeristendrommen overlopen suikertaart.Maar als je naar boven loopt richting de Marienbrücke (een half uurtje flink klimmen) word je al snel betoverd door het landschap van naaldbossen, bergen, rotswanden en smaragdgroene meren.En je zult ontdekken dat zelfs bij de drukste attractie van Duitsland de aloude Wet van Toeristische Spreiding ook hier naadloos opgaat.Als je rond de Alpsee loopt (het 1,9 kilometer lange meer aan de voet van Schloss Hohenschwangau, dat Ludwig in 22 minuten over kon zwemmen) zie je al snel geen enkele toerist meer.Dit is misschien wel het allermooiste stukje Duitsland. Daartussen ligt Neuschwanstein zo bevallig te pronken dat het landschap voor het kasteel lijkt ontworpen, niet andersom.