Filmlocatie op Sicilië

Ondernemers en activiteiten op Sicilië. Foto's: Michelle Peeters

La Cosa Nostra ('Ons Ding'), zoals de Siciliaanse maffia ook wel heet, heeft er een leuk inkomen aan: volgens de universiteit van Palermo levert protectie de mannen van eer tien miljard per jaar op.Vooral in de buitenwijken van Siciliaanse steden kun je de gevolgen van deze en andere praktijken waarnemen. Vervallen woonkazernes uit inferieur beton opgetrokken, afzichtelijke parkeerkolossen, puinhopen en en slecht verwerkt afval.Vaak kunnen ondernemingen of families die de boel financieren deniet opbrengen. De bouw komt dan stil te liggen. Bizar om te bedenken dat elk schattig restaurantje waar je zo leuk kunt eten protectiegeld moet afdragen.De maffia is dus nog steeds actief. Naar schatting was de omzet van de georganiseerde misdaad in Italië zo'n 90 miljard per jaar. Daarmee is het de grootste bedrijfstak van het land.