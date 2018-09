Italiaanse spookdorpen fotograferen

1. Craco

Craco is een Italiaans spookdorp in het gewest Basilicata, ongeveer veertig kilometer van de kust in de zool van de Laars. Het ligt boven op een rotsformatie van vierhonderd meter hoog en kijkt uit over de omliggende heuvels.Het ligt even ten zuiden van Matera, wat ook een prachtige stad en filmset is. Met een doolhof van stegen, trappen en piazza's, met zandstenen grotten, rijkversierde gevels, kerken en het is ook nog eens werelderfgoed.