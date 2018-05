Must Do op Sicilië: De Etna vulkaan fotograferen

De top van de zuidoostkrater is in mei 2007 gestopt met uitbarstingen. Rond september 2007 scheurde de flank van deze krater open en ontstond er een nieuwe kratermond. Daarna gingen de uitbarstingen verder via deze "pit crater", die nu de "nieuwe zuidoostkrater" wordt genoemd.



De nieuwe krater is de meest actieve krater en groeide zeer snel door het grote aantal uitbarstingen. Alleen al in de periode van januari tot en met november 2011 groeide de Etna al zo'n 200 meter, en is daarmee 's werelds snelst groeiende vulkanische berg.



Sindsdien groeit de krater nog steeds in hoogte en omvang.





Rifugio Sapienza

Vanaf onze villa in Portopalo, waar we met de groep fotografen verbleven, reden we naar het noorden, naar de zuidkant van de Etna: Etna Sud. Rifugio Sapienza , even voorbij Nicolosi is de berghut waar de kabelbaan vertrekt en wat je in je GPS-systeem moet ingeven.