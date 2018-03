Spoorwegmuseum in Utrecht

Maliebaanstation

Het Spoorwegmuseum, voorheen Nederlands Spoorwegmuseum (NSM), is sinds 1954 gevestigd in het in 1874 gebouwde Maliebaanstation aan de Oosterspoorweg in de stad Utrecht.Station Utrecht Maliebaan is een station aan de spoorlijn Hilversum Ė Lunetten. Het station had tot eind 2012 twee sporen aan een eilandperron langs het doorgaande spoor en een kopspoor uit de richting Lunetten.Door de opbraak van de sporen in de richting van Lunetten is station Maliebaan feitelijk een kopstation geworden, waarvan nog maar 1 spoor in gebruik is, bereikbaar vanuit de richting Blauwkapel. In 2002 werd onder directeur Paul van Vlijmen besloten het museum opnieuw ingrijpend te verbouwen.Het stationsgebouw uit 1874 werd na de sluiting in september 2003 weer geheel leeggehaald en nu grotendeels teruggebracht in de 19e-eeuwse staat, aangevuld met de Koninklijke wachtkamer afkomstig uit het in 1973 gesloopte station Den Haag Staatsspoor.