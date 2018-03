SpotShare: de mooiste fotolocaties in Nederland

SpotShare is een leuke manier om fotogeniek Nederland te (her-) ontdekken. Het helpt fotograferend Nederland om het eigen land opnieuw te leren kennen. De site vormt een platform met alle fotolocaties in Nederland. Van fotografen, voor fotografen.



Het is mogelijk je fotografie-passie hier te delen met gelijkgestemden. Het biedt mogelijkheden om je niveau naar een hoger level tillen door er bijvoorbeeld samen op uit te gaan en nieuwe locaties te ontdekken en fotograferen.



Zo kun je al fotograferend je creatieve en sociale netwerk vergroten en bovendien veel ervaring opdoen.



De route naar de betreffende locatie wordt weergegeven via Google Maps en je kunt op een kaart of satellietbeeld van Geobasis de locatie van de foto-plek zien.