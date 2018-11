Top 5 steden waar de camera op zijn plaats is

Er zijn in de wereld heel veel mooie locaties waar je prachtige foto's kunt maken. Toch zijn er een aantal steden die het echt winnen. Daarom in dit artikel een top 5 van steden waar de camera zeker op zijn plaats is!





1. Sevilla – Spanje

Sevilla is de hoofdstad van Andalusië, een regio in Spanje. Niet voor niets is Sevilla een populaire bestemming voor een stedentrip. In deze stad is namelijk veel kunst, historie en cultuur te vinden.Een bezoek aan de het koninklijk paleis Real Alcazar met bijbehorende tuin levert gegarandeerd mooie plaatjes op. Ook Plaza de Espana, te zien op de foto, is het bezoeken waard.