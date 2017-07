Een Braziliaans Jiu Jitsu wedstrijd fotograferen

Middenin de actie

Behoorlijk fysiek

Ik bracht twee Nikon D700 camera's mee in mijn fototas. Ik zocht oogcontact bij de scheidsrechters, zodat ze wisten dat ik er was. Het is belangrijk je te laten zien en je watop te stellen. Je bent immers te gast en deze opstelling werkt meestal het beste.Zorg er ook voor dat je niemand in de weg zit of loopt. Flitsen is uit den boze!Ik wilde zo dicht mogelijk bovenop de actie zitten, zodat mijn 28-70mm zijn werk kon doen. Heel veel inzoomen kon ik hiermee niet en dit geeft ook een heel ander effect in je foto's. Middenin de actie zitten en op korte afstand van het spektakel zie je echt terug in je foto's!Ik koos veelal eenlaag standpunt. Negentig procent van de gevechten vindt plaats op de mat, het is tenslotte worstelen. Daar kun je ook mooi emoties fotograferen.Dat deze werkwijze inspannend was heb ik geweten aan het eind van de dag. Pijnlijke heupen en knieŰn van het lang op de hurken zitten, om 17:00 uur was het helemaal klaar.