Fotorecept; Combineren van flits- en zonlicht

Door flits en natuurlijk licht te combineren, kun je in bijna alle lichtsituaties een interessant beeld maken, zeker als je met high speed flitssynchronisatie kunt werken. Een kleine verandering in het flitslicht f het zonlicht geeft je dan direct een compleet andere foto.



Even geleden was ik in de Moerputten, een natuurgebied aan de rand van 's-Hertogenbosch. Bij veel (landschaps-, maar ook model-)fotografen vooral bekend vanwege de spoorbrug daar. Die is niet meer in gebruik, maar inmiddels een dankbaar fotografieobject.



Met model Nayke ging ik niet naar de brug, maar bleven we op het open veld, dicht bij de parkeerplaats. Het weer was die dag erg wisselend. De ene keer was er volop felle zon, even later overheerste de bewolking, hoewel het wel erg licht bleef buiten.



Om de wolkenlucht in onderstaande foto een rol te geven, zette ik n flitser rechts naast Nayke. De zon stond links achter mijn rug. Hij was verscholen achter de wolken, maar zorgde toch nog voor een (mooi diffuus) invullichtje. Nayke kijkt bewust weg van het flitslicht. Door iets onder te belichten, komt de dreigende structuur van de wolken goed tot uiting.