Glasvleugelpijlstaart en Kolibrievlinder fotograferen

Kolibrievlinder - ISO-1600, f/5, 1/4000

Mijn eerste ervaringen waren dat het een lastige onderneming was om ze scherp en in een goede compositie op de foto te krijgen. Van een setup was hier geen sprake. Na veel geduld en experimenteren met verschillende instellingen lukte het me dan toch om enkele foto's te nemen waar ik blij mee was.