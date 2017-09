Zonnedauw – Drosera fotograferen

Iso-400, 50mm, f/2.5, 1/250

Fascinerend

Het fotograferen van dit plantje is uiterst fascinerend. Op de een of andere manier probeer ik ieder jaar opnieuw zonnedauw te fotograferen, want het is altijd anders.Het fotograferen van het plantje is niet zo evident, alleen al vanwege het feit dat het zich zo laag bij de grond bevindt. Bovendien word je als je een onderwerp van zeer dichtbij wilt fotograferen hoe dan ook geconfronteerd met een minieme scherptediepte.Dat is bij zonnedauw niet anders; hoe dichterbij je komt, hoe minder scherptediepte. Toch moet je proberen om iets scherp te krijgen, al was het maar een druppel. De kleinste beweging door jezelf of bijvoorbeeld door de wind kan de foto volledig doen mislukken.