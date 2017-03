11 Fotografie-spiekbriefjes

Soms is het handig om een spiekbriefje te hebben. Hoe zit het ook alweer met diafragma, sluitertijd, ISO, onder- en overbelichten en dat histogram?



In dit artikel heb ik er een elftal van verzameld. Soms zijn ze uit het Engels vertaald. Handig om zelf af te drukken, eventueel te plastificeren en in je fototas te stoppen. Zo heb je altijd een geheugensteuntje in de buurt.



Belichtingsdriehoek (drie briefjes)

De drie mogelijkheden om de belichting op je camera te regelen via camera-instellingen.