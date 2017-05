23 favoriete fotografielocaties in Nederland van lezers

De Groote Peel / Meijel. Foto's: Roos Kampen

14. De Maasduinen

15. Nationaal Park Oosterschelde

16. De Utrechtse Heuvelrug

Noord-Limburg heeft drie nationale parken waar de Maasduinen een van is. Het bos- en heidegebied is ruim 4.500 hectare groot waar onder andere kraanvogels te vinden zijn.Het is nogal bijzonder dat kraanvogels in Nederland te vinden zijn. In het voorjaar en najaar trekken de vogels van en naar de Maasduinen.Het Nationaal Park Oosterschelde is het grootste nationaal park van Nederland. Het gebied kent een unieke flora en fauna waaronder zeehonden en bruinvissen.Het gevarieerde gebied is geliefd bij wandelaars en duikers. Omdat het gebied lang zowel zoet als zout water kende is de natuur bijzonder. Denk aan bijvoorbeeld anemonen, zeekatten en de vele vogels die tijdens eb op de slikken en platen hun voedsel vinden.Maarten vindt dat de provincie Zeeland bij de beste fotolokaties van Nederland hoort. Hij roemt de Boulevard van Vlissingen, de dijk bij Westkapelle met zijn vele golfbrekers, Veere en Middelburg als slechts enkele schitterende locaties op Walcheren Anne vindt vooral het Nollehoofd in Vlissingen een bijzondere plek (je kan de schepen hier bijna aanraken). De duinen tussen Vlissingen en Zoutelande zijn schitterend, en op de stranden vind je de zeer karakteristieke en fotogenieke paalhoofden (golfbrekers).Veere en Middelburg ( Kuiperspoort , Abdij) zijn mooie steden met veel monumenten. Bij Domburg is het gebied rond Westhove erg sfeervol. En hoewel ze zelf geen grote fan is van foto's met lange sluitertijden zijn er in Zeeland natuurlijk wel veel locaties te vinden die hier bij uitstek geschikt voor zijn zoals bij de Zeelandbrug Tonny vindt de steden van Zeeland: Zierikzee Hulst en Goes prachtig om te fotograferen. Natuurlijk is het platteland met de karakteristieke boerderijen van Zuid-Beveland zeer de moeite waard, vooral in de mei maand als alle fruitbomen bloeien.Het gevarieerde landschap van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug omvat stuwwallen, heidevelden, stuifzanden en uiterwaarden. Het is na de Veluwe het grootste bosgebied in Nederland.Het gebied is een nationaal park sinds 2003 wat wettelijk de ruimte geeft om het gebied te beschermen. Onder andere de zeldzame boommarter leeft in het gebied. Ondanks de versnippering van het gebied, is het een heel fijn bosgebied om te wandelen en even te 'aarden'.