25 fotografie-begrippen die je moet kennen

16. Handmatig

17. Lichtmeter

In de handmatige modus kun je de belichting instellen in plaats van dat de camera dit automatisch (of halfautomatisch) doet. In de handleiding kies je het diafragma, de sluitertijd en de ISO, en die keuzes be´nvloeden hoe licht of donker de foto wordt. Semi-handmatige modi zijn diafragmaprioriteit (waarbij je alleen het diafragma kiest), sluiterprioriteit (waarbij je alleen de sluitertijd kiest) en P-modus (waarbij je een combinatie van diafragma en sluitertijd samen kiest in plaats van ze individueel in te stellen).Handmatig kan ook verwijzen naar handmatige scherpstelling of zelf scherpstellen in plaats van de autofocus te gebruiken.Het gebruik van de handmatige modus is niet alleen maar raden - een lichtmeter die in de camera is ingebouwd helpt die beslissingen te sturen, en geeft aan of de camera denkt dat het beeld over- of onderbelicht is. Lichtmeting is eigenlijk gebaseerd op een middelgrijs, zodat lichtere of donkere objecten in de afbeelding de meting een beetje kunnen verpesten.Lichtmeetmodi geven aan hoe de meter het licht afleest. Matrixmeting betekent dat de camera het licht van de hele scŔne meet. Centrumgerichte meting houdt alleen rekening met wat zich in het midden van het kader bevindt en spotmeting meet het licht alleen waar je scherpstelpunt zich bevindt.