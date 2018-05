3 tips voor betekenisvolle moederdagcadeau's

Als de moeder waar je aandacht naar uitgaat toevallig een fotograaf is (de kans daarop is best groot...), denken we dat ze meer in een fotogeschenk geÔnteresseerd zal zijn dan in een nieuwe set decoratieve wijnglazen.



Foto's kunnen helpen om de (vaak) mooie momenten met haar te koesteren en je de details te laten herinneren.



Het punt is echt, dat moeder vaak zelf achter de camera zit en daardoor dus zelf niet op de foto staat! Moederdag zou dus een ideale gelegenheid kunnen zijn om haar ook eens op de foto te krijgen en haar als middelpunt te laten schitteren.



Een foto zegt meer dan duizend woorden, dat weten we allemaal. Het is dus heel erg belangrijk om goed te bepalen welke foto je kiest om de emotionele waarde van je fotocadeau te verhogen. Een verkeerd gekozen foto kan de emoties onbedoeld juist weer de verkeerde kant opsturen.



Hieronder een een aantal ideeŽn voor foto's die je kunt maken of uit je archief kunt opdiepen om op tijd klaar te zijn voor moederdag met een betekenisvol cadeau.



De ideeŽn zijn niet beperkt tot alleen moeders van jonge kinderen. Ook moeders van volwassen kinderen, grootmoeders, tantes of andere moederfiguren zijn er ongetwijfeld verguld mee!