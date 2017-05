4 tips voor optimale scherptediepte bij nacht

Nachtfoto's zijn ook nog eens moeilijk te mengen in de nabewerking. Als alles heel donker is en er niet veel detail is, kan het moeilijk zijn om de foto's succesvol te mengen. Dit probleem is nog erger als er iets in je foto beweegt, zoals boomtakken of bladeren in de wind.



Desalniettemin is dit nog steeds een gebruikelijke manier om nachtfoto's te stacken en het werkt zeker voor sommige scènes. Er is echter nog een andere manier van stacken die soms beter kan werken.





3.2 Focus stacking, methode twee

Op het eerste gezicht lijkt deze methode nogal ongebruikelijk: je neemt een foto direct na zonsondergang, als de lucht nog matig helder is, met een kleiner diafragma's zoals f/8 of f/11. Vervolgens wacht je een uur of twee, zonder je statief te verplaatsen, totdat de sterren zichtbaar zijn.Tenslotte, neem je een ​​foto gefocussed op de horizon, met de grootst mogelijke diafragma-opening. In de nabewerking blend je deze twee foto's samen tot een naadloze compositie.Persoonlijk vind ik dit niet zo'n hele 'nette' methode. En bovendien kost het erg veel tijd en kom je maar een een enkele foto per nacht toe.En als je het plan hebt opgevat om met zo'n foto aan een wedstrijd mee te doen kan het zijn dat hij niet geaccepteerd wordt omdat hij niet realistisch genoeg is. Dit soort samengevoegde foto's kunnen er heel onecht uitzien, je ziet dat er iets niet klopt.