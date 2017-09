Algemene camera-instellingen voor beginners

Beste ISO-setting

Auto ISO

Automatische ISO-configuratie

Beeldstabilisatie

Eigenlijk ben je altijd het best af als je in de laagste ISO-waarde fotografeert, omdat dit de minste hoeveelheid ruis genereert. Het gebruik van ruisonderdrukkings-technieken kan natuurlijk helpen, maar het is natuurlijk beter om ruis in de eerste plaats te voorkomen.Schieten op de laagste ISO-waarde is echter niet altijd praktisch, vooral niet als je moet fotograferen tijdens slechte lichtomstandigheden. Bij zulke situaties moet je de ISO-waarde op je camera verhogen om de sluitertijd dusdanig snel te houden dat je bewegingsonscherpte kunt voorkomen.Een goede belichting is altijd een balans tussen Diafragma, Sluitertijd en ISO, ook wel bekend als de Belichtingsdriehoek. In dit artikel met fotografie-spiekbriefjes wordt dit goed uitgelegd.Op veel moderne camera's zit een Auto ISO-functie, die zeer handig kan zijn voor een beginnend fotograaf. Zodra je de Auto ISO hebt ingeschakeld, past je camera automatisch de ISO-waarde van je camera aan, afhankelijk van hoe helder het licht op je onderwerp en de omgeving zijn.De ISO wordt dusdanig ingesteld dat de sluitertijd op hetzelfde of een hoger niveau uitkomt dan de minimale sluitertijd die je hebt ingegeven in het Automatische ISO-menu.Een aantal Nikon en Canon camera's hebben geavanceerde Auto ISO-menu's. Er wordt gezorgd voor een "Automatische" configuratie voor minimale sluitertijd, waarbij rekening wordt gehouden met de brandpuntsafstand van de gebruikte lens.Dergelijke opties kunnen zeer nuttig zijn voor beginners, omdat ze voorkomen dat je voortdurend je instellingen moet aanpassen. Iets wat vooral beginners veel moeite kost.Vergeet tot slot niet om te profiteren van beeldstabilisatie (ook wel SteadyShot, Vibration Reduction of Vibration Compensation genoemd) die ingebouwd is in je camera (in-body beeldstabilisatie) of in je objectief.Vergeet niet om het aan te zetten wanneer je uit de hand fotografeert. Zet het uit wanneer je met een stabiel statief werkt.Ook is het altijd een goed idee om de ontspanknop een halve seconde in te drukken om je camera eerst te laten stabiliseren alvorens je definitief afdrukt. Dit vermindert de kans op onscherpe beelden nog meer.